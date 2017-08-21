Росатом поможет создать инновационную поликлинику в Ульяновской области

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ТАСС, 21 августа. Росатом и власти Ульяновской области намерены реализовать ряд совместных проектов, в частности создать инновационную поликлинику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Рассматривается возможность реализации совместных проектов по развитию цифровой экономики и цифрового управления городом", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Сергей Морозов отметил, что большинство наработок корпорации в сфере высоких технологий будут применяться на территории Димитровграда.
"Мы планируем реализовать проект создания инновационной поликлиники. Основной упор будет сделан как на повышение качества обслуживания, привлечение новых кадров, так и на изменение самой системы предоставления услуг - записи на прием, постановки в очередь, ведение электронных историй болезней", - цитирует Морозова пресс-служба правительства.
Подробности проекта и сумма затрат на него не уточняются.
Росатом - российская госкорпорация, один из лидеров глобального рынка ядерных технологий. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения.