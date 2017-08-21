Путин в канун Дня шахтера удостоил более 200 горняков государственных наград

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверие Дня шахтера подписал указ "О награждении государственными наградами" большой группы работников угольной промышленности. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Так, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены 140 человек, ордена Почета - четыре сотрудника горнорудных предприятий, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени - один горнорабочий.

Еще 69 горнякам присвоено почетное звание "Заслуженный шахтер Российской Федерации", а десяти работникам горных комбинатов Кемеровской области - почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".

Профессиональный праздник горняков - День шахтера - отмечается в последнее воскресенье августа.