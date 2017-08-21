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Недовольные градполитикой Москвы подали заявку на проведение митинга 3 сентября

Общество
21 августа, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Согласно заявке, в митинге могут принять участие до 10 тысяч человек

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мэрия Москвы получила заявку от четырех активистов на проведение демонстрации и митинга с 14:00 до 18:00 мск 3 сентября, цель которых выразить отношение москвичей к политике властей в градостроительной, социальной и бюджетно-финансовой сферах. Правительство столицы планирует дать ответ 24 августа. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова.

"Поступила заявка на проведение демонстрации и митинга 3 сентября. Организаторы: Давидис Сергей, Пономарев Лев, Соколов Сергей, Шнейдер Михаил. Заявленное количество участников - до 10 тысяч человек", - сказала Романова.

Она добавила, что маршрут демонстрации планируется в 14:00 мск от внутренней части Бульварного кольца, от Страстного Бульвара до улицы Академика Сахарова, дом 35. Сам митинг пройдет на улице Академика Сахарова с 16:00 до 18:00 мск.

Цель проведения акции, по словам собеседницы агентства, - выразить отношение жителей Москвы к политике городского руководства, в том числе в сферах: градостроительной, социальной, природоохранной, бюджетно-финансовой и в области сохранения культурно-исторического наследия.

"Ответ дадим в четверг вечером или в пятницу утром", - сказала она.

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