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Улица Пролетарской Диктатуры в Петербурге переименована в Лафонскую

Общество
21 августа, 18:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

Улице возвращено историческое название

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга вернули историческое название Лафонской улице, которая с 1952 года именовалась улицей Пролетарской Диктатуры. Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на основании решения Топонимической комиссии.

"С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 30 мая 2016 года правительство Санкт-Петербурга постановляет возвратить улице Пролетарской Диктатуры в Центральном районе Санкт-Петербурга историческое наименование Лафонская улица", - говорится в документе, подписанном губернатором 17 августа и официально опубликованном 21 августа на портале городского правительства.

Переименованная улица расположена недалеко от здания городской администрации. Она идет от Ярославской улицы и Смольного проспекта до Таврического переулка.

Название "Лафонская" улица и площадь перед Смольным получили в честь Софьи де Лафон, второй начальницы Смольного института благородных девиц, занимавшей этот пост в течение 30 лет. После Октябрьской революции эти объекты стали называться улицей и площадью Диктатуры, с 1952 года - Пролетарской Диктатуры.

Топонимическая комиссия рекомендовала вернуть улице историческое имя. Название площади при этом не меняется.

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