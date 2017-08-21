В ФРГ беженцы из Сирии дали новорожденной девочке имя Ангела Меркель

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Супружеская пара из Сирии, которая проживает на западе Германии в качестве беженцев, назвала свою новорожденную дочку в честь канцлера ФРГ. Девочка появилась на свет 16 августа в Мюнстере (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), ее полное имя Ангела Меркель Мухаммед, сообщило в понедельник агентство DPA.

Беженцы приехали в Германию из Сирии в 2015 году по так называемому балканскому маршруту. Иностранцы устремились тогда в Европу в том числе после решения главы германского правительства об открытии границы для граждан арабских стран. В ФРГ на пике кризиса въезжали до 10 тыс. человек ежедневно, что обернулось временным падением политических рейтингов Меркель и ростом недовольства граждан действиями ее правительства. Со временем кризис пошел на спад.

Как сообщила представитель Клиники святого Франциска в Мюнстере, семья сирийцев, назвав свою дочь именем канцлера, выразила благодарность главе кабмина Германии. "Ангела является именем, а Меркель - вторым именем", - приводит ее слова ДПА.

Это уже не первый случай, когда беженцы подобным образом выражают благодарность канцлеру. В 2015 году ее имя получила девочка, родившаяся в семье приезжих из Ганы.