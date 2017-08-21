Число высокотехнологичных операций на сердце в Иванове вырастет вдвое в 2017 году

ТАСС, 21 августа. Число высокотехнологичных операций на сердце в Ивановской области вырастет почти вдвое до конца текущего года благодаря вводу нового кардиографического комплекса в Областной клинической больнице, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Ивановской области.

"В июле текущего года в медучреждении введен в эксплуатацию новый ангиокардиографический комплекс "Innova IGS 530" для проведения высокотехнологичных операций на сердце. Благодаря этому, в 2017 году планируется увеличить число подобных операций почти в два раза и охватить более 1160 пациентов", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 790 пациентам, поступившим в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым инфарктом миокарда. Ранее эти операции проводились на единственном в области подобном комплексе "Innova 3100", находящемся в эксплуатации с 2008 года.

По мнению главы региона Павла Конькова, новое оборудование позволит оказывать бесперебойную медицинскую помощь больным, нуждающимся в операции на сердце. Региональные власти также в настоящий момент рассматривают вопрос об участии Ивановской области в федеральной программе по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи, что даст возможность проводить в регионе операции не только на сердце, но и на головном мозге.

Кроме того, на проведение ремонта операционного блока медучреждения для улучшения условий обслуживания пациентов в текущем году выделено более 50 млн рублей, из которых 35,6 млн руб. из средств областного бюджета и 14,4 млн руб. из средств фонда обязательного медицинского страхования. Работы должны завершиться к концу 2017 года.

Операционный блок Ивановской областной больницы построен в 80-х годах XX века. В настоящее время в нем проводят более 5 тыс. операций ежегодно, всего больница принимает порядка 30 тыс. пациентов в год.