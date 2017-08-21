Фонд по поддержке социальных проектов возглавила Евгения Шохина

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ТАСС, 21 августа. Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердил Евгению Шохину в должности директора Фонда по поддержке социальных проектов, сообщила в понедельник ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева. Ранее Шохина занимала пост президента Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Евгения Шохина назначена директором Фонда по поддержке социальных проектов. Основной задачей является не только выстраивание системы финансовой и образовательной поддержки существующих проектов и стартапов, но и создание необходимых условий для развития социального предпринимательства в нашей стране. Уверена, что профессиональный опыт Евгении Шохиной, широкий круг деловых контактов и партнеров, в том числе в некоммерческом секторе, позволит ей реализовать эти задачи максимально эффективно", - сказала Чупшева.
По ее словам, речь идет о небольших проектах в социальной сфере, на которые в среднем необходимо инвестировать 2,5 млн рублей и выдавать такой заем на срок от одного до трех лет. Кроме того, фонд предлагает доведение предпринимателей до финансовой устойчивости и дальнейшее их сопровождение в течение года. Поддержать проект выразили желание Виктор Вексельберг (президент фонда "Сколково"), Сергей Солонин (финансовая группа Qiwi), Сергей Горьков (председатель Внешэкономбанка), а также представители Минэкономразвития, Минтруда и Минздрава.
Шохина рассказала ТАСС, что считает важным сформировать само понимание того, что такое социальное предпринимательство, кто им может заниматься и какой тип бизнеса может претендовать на соответствующие льготы.
"Фонд будет помогать всем, кто уже успешно работает в этой области или только думает об этом, таким образом, чтобы в эту деятельность были вовлечены самые различные группы населения от молодежи до людей, вышедших на пенсию", - сказала Шохина ТАСС в понедельник.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания фонда, финансирующего на возвратной основе проекты в сфере социального предпринимательства. На форуме "Карелия: точки роста" в Петрозаводске 26 июля Чупшева доложила Путину о готовности создать фонд и об интересе ряда крупных предпринимателей к участию в работе такой структуры.