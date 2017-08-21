Движение поездов МЦК возобновлено, для нормализации движения запустят резервные составы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) возобновлено, для нормализации движения будут запущены два резервных состава. Об этом сообщается в понедельник в аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"Возобновлено движение "Ласточек" против часовой стрелки. <...> К выходу на линию готовятся два резервных состава", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЦК сообщала, что движение поездов против часовой стрелки временно приостановлено из-за незапланированной остановки одного из составов.