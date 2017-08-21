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ОНФ откроет штаб юридической помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

Общество
21 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

В организации отметили, что проблемы с выплатами субсидий нередко становятся препятствием для возвращения людей к нормальной жизни

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) откроют штаб для оказания юридической помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в понедельник.

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"Подобное событие требует максимального задействования всех возможных ресурсов для реальной помощи людям. Необходимо восстановление документов, оперативное оформление бумаг, требуемых для получения субсидий и компенсаций. Завтра мы начинаем прием граждан по этим вопросам и будем помогать каждому пострадавшему от этого пожара", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки" Антона Гетты.

Он отметил, что проволочки с выплатами субсидий нередко становятся препятствием для возвращения людей к нормальной жизни.

"Открытие юридического штаба - это наш конструктивный ответ. Уверен, основываясь на позитивном опыте взаимодействия с молодыми юристами, такой проволочки с субсидиями не возникнет", - добавил Гетта.

По последним данным, в центре Ростова-на-Дону горят порядка 30 домов на общей площади около 10 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на всей площади.

Медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим, из них пятеро были госпитализированы. Жертв нет. В тушении участвуют более 2 тыс. человек.

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