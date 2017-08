Издательство Кембриджского университета заново опубликует удаленные по запросу КНР статьи

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Издательство Кембриджского университета (ИКУ) заново опубликует в своем журнале The China Quarterly статьи, которые ранее были сняты с его сайта по требованию властей КНР. Об этом в понедельник в Twitter сообщил редактор The China Quarterly Тим Прингл.

"The China Quarterly был уведомлен, что Издательство Кембриджского университета намерено незамедлительно вновь опубликовать статьи, удаленные с его сайта в Китае", - написал он в своем заявлении.

По словам Прингла, издательство прежде без согласия The China Quarterly удалило 315 статей после поступившей заявки от китайских властей. "Я хотел бы выразить поддержку решению ИКУ повторно опубликовать статьи. Это произошло после оправданно острой реакции со стороны мирового сообщества академиков и не только. Доступ к опубликованным материалам высокого качества является ключевой составляющей научных исследований", - отметил Прингл, добавив, что The China Quarterly продолжит публиковать статьи "независимо от их темы и чувствительности".

Газета The Guardian ранее в понедельник информировала, что издательство Кембриджского университета, основанное в 1534 году королем Англии Генрихом VIII, может столкнуться с бойкотом со стороны академиков из разных стран, если оно не откажется от удовлетворения требования властей КНР по блокировке сотен статей на чувствительные политические темы в электронной версии журнала The China Quarterly. По ее данным, ряд академиков со всего мира выступил с обращением, осуждающим попытки Китая "экспортировать свою цензуру в темы, которые не соответствуют его концепции". В черном списке оказались материалы, в частности, посвященные Культурной революции Мао Цзэдуна и событиям на площади Тяньаньмэнь.