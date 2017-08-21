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Вкладчики "Югры" в Москве отказались от митинга в "Гайд-парке" в Сокольниках

Общество
21 августа, 20:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Столичный митинг 23 августа отменен, активисты планируют провести митинг в Тюмени 24 августа

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вкладчики обанкротившегося банка "Югра" отказались от проведения согласованного властями города митинга 23 августа в "Гайд-парке" в Сокольниках. Активисты продолжат подавать заявки в мэрию Москвы на проведение митинга в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

"Проводить митинг 23 августа в Сокольниках не будем, но 24 августа проведем митинг в Тюмени. В Москве еще подадим заявки (на проведение акции- прим. ТАСС)", - сказал Николаев, уточнив, что причиной отказа является согласованное властями место для проведения акции не в центре Москвы, как хотели активисты.

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В свою очередь, глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников подтвердил ТАСС, что в ведомство не поступало ответного сообщения от вкладчиков с согласием провести митинг 23 августа в Сокольниках.

Выбор места

Вкладчики обанкротившегося банка "Югра" трижды подавали заявки в столичную мэрию на проведение митинга в различных местах в центре города, поскольку были против согласованного властями "Гайд - парка" в Сокольниках. Первую заявку активистов мэрия согласовала на 15 августа, перенеся место его проведения с заявленной Трубной площади в "Гайд-парк" из-за работ по благоустройству.

При этом разрешенная численность митингующих была сокращена вдвое от заявленной - до 1,5 тысячи человек, поскольку это максимальная вместимость "Гайд - парка". Активистов не устроил предложенный властями вариант, и они, отказавшись от проведения данного митинга, подали следующую заявку, в которой предложили еще около 10 мест в центре Москвы для проведения акции, но эти предложения также были отклонены властями.

В третий раз активисты, объединившись с представителями Партии роста, подали совместную заявку в мэрию на проведение митинга вкладчиков рядом с метро "Улица 1905 года" 23 августа, при этом сократив численность участников митинга в шесть раз - с первоначально заявленных 3 тыс. на Трубной площади до 500 человек, чтобы провести акцию именно в центре столицы. Однако мэрия города вновь согласовала митинг в "Гайд-парке" Сокольников.

Банкротство банка "Югра"

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля 2017 года, 10 июля в банке была введена временная администрация. Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей.

Как ранее сообщали в ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес - проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает примерное число вкладчиков банка "Югра" в 260 тыс. лиц - они могут обратиться за страховыми выплатами на общую сумму 173 млрд рублей. При этом по состоянию на 7 августа вкладчики уже получили 147,5 млрд рублей, что составляет 85% от общей суммы страховых возмещений по банку.

В то же время, по данным АСВ, у 61% вкладчиков банка "Югра" с депозитами от 1,4 млн рублей превышение страхового лимита составило не более 100 тыс. рублей, а с суммой превышения до 600 тыс. рублей - 86%.

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