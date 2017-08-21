Соцсети в День флага России проведут конкурсы и акции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Серия флешмобов и конкурсов пройдет в российских социальных сетях ко Дню Государственного флага. Об этом сообщили в пресс-службе проектов "Одноклассники" и "ВКонтакте".

"Крупнейшие социальные сети России запускают серию акций и конкурсов, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. С их помощью пользователи смогут поздравить друг друга с праздником и даже выиграть специальные призы", - говорится в релизе.

Так, "Одноклассники" объявили конкурс на самое яркое поздравление. Для участия необходимо создать видеотрансляцию в приложении OK Live с хэштегом #деньфлага и, примерив виртуальную маску с флагом страны, оригинально поздравить зрителей. Авторы трех лучших роликов смогут вместе с историковедом посетить недоступные другим туристам части Московского Кремля.

22 августа в соцсети можно будет бесплатно поздравить друзей виртуальным значком с изображением российского флага.

Во "ВКонтакте" с помощью функции VK Stories также будет доступна функция праздничной виртуальной маски, а в разделе "Подарки" - бесплатный стикер с флагом РФ.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа с 1994 года.