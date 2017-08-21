Москалькова 22 августа намерена вылететь в Ростов на место пожара

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова 22 августа планирует вылететь в Ростов-на-Дону для того, чтобы лично ознакомиться с положением граждан, лишившихся своего имущества в результате пожара. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате омбудсмена.

"Во вторник уполномоченный по правам человека вылетит в Ростов, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Уполномоченный намерен проследить за тем, чтобы права граждан, лишившихся жилья и имущества не были нарушены", - сказал собеседник агентства.

"Татьяна Николаевна Москалькова держит под личным контролем ситуацию, связанную с пожаром в Ростове", - подчеркнули в аппарате омбудсмена.

В аппарате уполномоченного подчеркнули, что Москалькова считает важным "чтобы не были нарушены права граждан на жилье, чтобы они получили равноценное жилье взамен сгоревшего". Кроме того, омбудсмен намерен проконтролировать своевременность выплаты гражданам компенсации за утраченное в результате пожара имущество.

Пожар произошел в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону днем в понедельник. Горели 25 частных домов на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. По данным МЧС, из-за огня пострадали около 100 строений. Около 19:00 мск была объявлена локализация возгорания.

Жертв в результате ЧП нет. По данным регионального центра медицины катастроф, помощь врачей потребовалась 36 пострадавшим, семеро из них были госпитализированы. Представитель городской больницы скорой медицинской помощи, в свою очередь, сообщал, что после пожара госпитализированы восемь человек, в том числе трое полицейских и сотрудник МЧС.

Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.