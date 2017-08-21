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Студенческий форум культуры и искусства "АртМашук" открылся в Пятигорске

Общество
21 августа, 20:36 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 21, августа. /ТАСС

Работа на форуме организована по направлениям "Инструментальное творчество", "Живопись", "Вокал", "Хореография", "Дизайн", "Театральное искусство"

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ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Около 700 студентов и представителей творческой молодежи съехались на открывшийся в понедельник в Пятигорске (Ставропольский край) первый Межрегиональный форум культуры и искусства "АртМашук".

"Очень важно, что этот творческий форум продолжает традиции Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", только что завершившегося на этой поляне на склоне горы Машук", - сказала на открытии форума зампред правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина.

Как рассказала ТАСС руководитель образовательной и культурно-творческой программы форума Любовь Крысина, работа на форуме организована по шести направлениям: "Инструментальное творчество", "Живопись", "Вокал", "Хореография", "Дизайн", "Театральное искусство". Важной составляющей образовательной программы станут тренинги личной эффективности по социальному проектированию и менеджменту.

"Все время будет потрачено на то, чтобы развивать себя в творческом направлении, повышать свой творческий потенциал. Пригласили много преподавателей творческих направлений, приедут музыканты, люди из Большого театра, балетмейстеры, танцоры, певица Максим, которые будут работать с нашими участниками. Мы постарались пригласить не просто медийные лица, а профессионалов своего дела, которые могут также дать некий мастер-класс участникам", - сказала Крысина.

В отличие от форума "Машук", грантового конкурса на "АртМашуке" нет. Итогом каждого дня форума станет подготовленная участниками программа, которую они будут презентовать на вечернем мероприятии. "Завтрашний день будет посвящен вокалу, послезавтра - "День перфоменс и хореографии", затем будет "День дизайна". Там будет много интересного, ребята будут строить "мегаполис творческих людей", который в итоге подарят городу", - рассказала Крысина.

На вечер понедельника также запланированы панельная дискуссия "История успеха" с российским рэп-исполнителем Лигалайз, артистом цирка du Soleil, хореографом и постановщиком "Стиляги шоу" Марио Форелли, актером Анатолием Журавлевым. Завершит вечер концерт Лигалайз и дискотека. Форум завершится 25 августа.

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