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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 10,5 тысяч претендентов приняли участие в кастинге шестого сезона шоу "Голос", которое выйдет в эфир 1 сентября на Первом канале. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.
"Из 10 тыс. 525 претендентов, приславших минувшим летом свои заявки на участие, было отобрано 158 человек, кто поднимется на знаменитую на всю страну сцену во время "слепых прослушиваний" в надежде покорить слух требовательных наставников", - отметили в пресс-службе.
В жюри возвращается "золотой состав" - композитор Александр Градский, исполнители Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.
"Мысль о том, что назрел момент для возвращения того состава наставников, пришла мне и Первому каналу почти одновременно. Это приятно. Как славно вновь увидеть всех "наших", с кем все это когда-то начиналось, - приводит пресс-служба слова Агутина.
По словам Городского, успех шоу - это "импровизация, работа конкурсантов, работа редакторов и наставников". "При этом я имею в виду первый состав наставников, - заметил он. - Когда в "Голос" пришли Полина Гагарина, Гриша Лепс и Баста, все было чудесно, мило, но они не подходили друг другу. Это как в часах, где есть разные шестеренки. Если они подходят, часики идут. В первом составе подошли".
Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Уже не первый год он является одним из самых популярных на российском телевидении, о чем говорят рейтинги ведущей исследовательской компании TNS Russia.
Первый сезон "Голоса" выиграла россиянка Дина Гарипова. Во втором сезоне победа досталась белорусскому певцу Сергею Волчкову, в третьем лучшей была признана Александра Воробьева, в четвертом - иеромонах Фотий, в пятом сердца зрителей покорила Дарья Антонюк.