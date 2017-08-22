День флага в России: квесты, автопробеги и битва красками в цветах триколора

ТАСС, 22 августа. Российские города основательно подготовились ко Дню государственного флага, который отмечается 22 августа. Так, жители разных регионов будут создавать "живые" флаги, выстраиваясь в определенном порядке на площадях в одежде трех цветов, выкладывать триколоры из бумаги, ткани и шерсти, а также совершат автопробеги на автомобилях белого, синего и красного цветов.

Чей флаг больше

"В Волгограде главной площадкой праздника станет набережная Волги. На ее верхней террасе у фонтана "Искусство" представители молодежных движений развернут 80-метровый российский триколор. Затем здесь состоится патриотический квест "Под флагом истории" - в игровой форме волонтеры расскажут о главных исторических событиях в жизни нашей страны", - рассказали ТАСС в пресс-службе областной администрации.

30-метровый российский флаг пронесут во время праздника в Луге жители Ленинградской области. Флаг длиной 25 метров развернут в Рязани, а в столице Адыгеи Майкопе подготовили к празднику 15-метровый флаг.

В Крыму, в центре Симферополя, молодежь города обещает развернуть самый большой на полуострове флаг Российской Федерации. В Севастополе флаг размером 10 на 15 метров торжественно пронесут представители почетного караула Кубанского казачьего войска под звуки марша "Встречный" в исполнении оркестра Краснодарского военного гарнизона.

В библиотеке Севастополя 22 августа состоится патриотическая акция "Виват, российский флаг!" Гостей ждут различные конкурсы и мастер-класс по прикладному рукоделию "Триколор из шерсти".

В Перми участники шествия пронесут флаг России по главным улицам города под аккомпанемент оркестра Пермского военного института. В Орле праздничное шествие пройдет в сопровождении военного оркестра Академии Федеральной службы охраны РФ. Как рассказал ТАСС губернатор Орловской области Вадим Потомский, в мероприятиях по случаю Дня флага примут участие около 3 тыс. жителей Орла.

Триколор из людей и машин

В Ярославле в День государственного флага состоится красочный флешмоб. Участники акции выстроятся на Советской площади в футболках белого, синего и красного цветов, образуя огромный триколор. Потом они исполнят праздничный танец и перестроятся в слово "Россия". Жители Хабаровского края отметят праздник флешмобом "Три цвета единства". Участникам массовой акции предлагается составить российский триколор из листов бумаги формата А4 или отрезов ткани на площадях и в скверах в городах и поселках региона.

В Курске в честь праздника пройдет автопробег с участием автомобилей белого, синего и красного цвета. Жители Омска также отметят День флага автопробегом ретроавтомобилей и велопробегом, участники которого обязательно должны одеться в цвета российского флага. Вечером на одной из площадей города соберутся машины красного, белого и синего цвета, которые выстроятся в триколор.

В Новочебоксарске (Республика Чувашия) по улицам города проедет колонна из нескольких десятков автомобилей, оформленная в цвета российского флага. В Оренбурге 22 августа пройдут сразу вело-, мото- и автопробег, каждый из которых стартует из разных точек города и финиширует в районе центральной площади Атриум. Участники пробегов украсят свои транспортные средства символикой праздника. Также в городе запланирован парад на электромобилях и гироскутерах, в котором примут участие около 50 детей.

Воздушный змей и жестовое пение

Санкт-Петербург подготовил ко Дню флага программу со спортивными и развлекательными мероприятиями.

"Главным зрелищным событием станет показательное выступление спортсменов силового экстрима Strongman. Кроме этого, мы запустим 13-метрового воздушного змея в цветах государственного флага России. И, конечно, мы не сможем обойти стороной популярную битву красками. Бой пройдет в цветах триколора", - рассказала председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Рената Абдулина.

В Национальном музее Республики Карелия состоится акция "Широка страна моя родная!" Как рассказали организаторы, каждый посетитель музея сможет отметить на карте страны место своего рождения. В результате карту планируется раскрасить в цвета государственного флага.

Похожая акция пройдет и в Краснодарском крае. В Геленджике будут работать интерактивные зоны "Люблю тебя, моя страна!". Гостям города предлагается отметить на картах населенный пункт, откуда они приехали на отдых.

В Ставрополе в День флага пройдет одно из самых оригинальных мероприятий - государственный гимн РФ будет исполнен в форме жестового пения. Выступление подготовили члены городского отделения Всероссийского общества глухих, а также учащиеся специальных школ. А в Республике Коми празднование Дня флага совпадает с 96-летием региона.

Как сообщили ТАСС в администрации Сыктывкара, основные торжества развернутся на главной городской площади, где с 12:00 будет работать ярмарка изделий ручной работы, а также выставка автомобилей и межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье".