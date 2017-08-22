Google назвал новую операционную систему в честь печенья Oreo

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Корпорация Google представила в понедельник новую операционную систему (ОС), которая прежде условно называлась Android O, а теперь получила официальное имя Oreo по аналогии с маркой печенья, представляющего собой два шоколадных диска с кремовой прослойкой. Таким образом интернет-гигант продолжил традицию присваивать обновленным версиям ОС названия кондитерских изделий: Nougat (нуга), Marshmallow (разновидность зефира) и Lollipop (леденец).

Обновление ОС уже доступно на смартфонах Pixel разработки Google. Компания планирует выпустить вторую версию собственного смартфона в октябре и после этого провести презентацию, призванную содействовать более широкому распространению Oreo.

Google ранее уже рассказывала о новинках новой ОС. Одна из них - это появление у ярлыков приложений значка пропущенных уведомлений. Как указывается, это позволяет пользователю отвечать на уведомления на основном экране смартфона. Еще одна функция Picture-In-Picture адресована поклонникам сотовых телефонов с крупными экранами.

Преимуществами прежней операционной системы Nougat назывались специальные режимы работы, которые оптимизируют энергопотребление и снижают нагрузку на оперативную память.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов.

Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).