СМИ: жители Копенгагена подписывают петицию в защиту тату-салона, работающего с 1884 года

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ТАСС, 22 августа. Шесть тысяч жителей датской столицы подписали петицию против закрытия тату-салона Tattoo Ole, который начал работу более 130 лет назад. Об этом сообщила в понедельник интернет-газета The Local.
По ее информации, первый мастер начал работу в салоне еще в 1884 году. Инициаторы петиции подчеркнули, что это "историческое место" непременно должно быть сохранено.
Как отмечает газета, сейчас на территорию тату-салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании. Спор будет решаться в суде, куда дело передадут 14 сентября.