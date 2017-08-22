Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жители Копенгагена подписывают петицию в защиту тату-салона, работающего с 1884 года

Общество
22 августа, 3:00 UTC+3 ТАСС

По данным издания The Local, на территорию салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 августа. Шесть тысяч жителей датской столицы подписали петицию против закрытия тату-салона Tattoo Ole, который начал работу более 130 лет назад. Об этом сообщила в понедельник интернет-газета The Local.

По ее информации, первый мастер начал работу в салоне еще в 1884 году. Инициаторы петиции подчеркнули, что это "историческое место" непременно должно быть сохранено.

Как отмечает газета, сейчас на территорию тату-салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании. Спор будет решаться в суде, куда дело передадут 14 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Дания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пламя и ветер: пожар в центре Ростова-на-Дону оставил сотни людей без жилья
2
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
3
Google назвал новую операционную систему в честь печенья Oreo
4
Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа
5
Госдеп: США готовы принять любые меры, чтобы не позволить Сирии применять химоружие
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама