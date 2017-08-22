СМИ: жители Копенгагена подписывают петицию в защиту тату-салона, работающего с 1884 года

ТАСС, 22 августа. Шесть тысяч жителей датской столицы подписали петицию против закрытия тату-салона Tattoo Ole, который начал работу более 130 лет назад. Об этом сообщила в понедельник интернет-газета The Local.

По ее информации, первый мастер начал работу в салоне еще в 1884 году. Инициаторы петиции подчеркнули, что это "историческое место" непременно должно быть сохранено.

Как отмечает газета, сейчас на территорию тату-салона претендует владелец ресторана, расположенного в том же здании. Спор будет решаться в суде, куда дело передадут 14 сентября.