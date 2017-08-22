СМИ: охранники бара в Австралии не хотели пускать наследного принца Дании

СИДНЕЙ, 22 августа. /ТАСС/. Охранники бара в Брисбене (Австралия) пытались не пустить в заведение кронпринца Дании Фредерика. Этот инцидент, как сообщила во вторник газета The Courier Mail, произошел в прошлую пятницу около полуночи.

Уточняется, что 49-летний кронпринц и сопровождавшие его лица не смогли пройти в бар "Нефритовый Будда", поскольку не имели при себе удостоверений личности. Проблема была решена лишь спустя четверть часа, когда вмешались охранявшие кронпринца сотрудники австралийской полиции, которые заверили администрацию бара в том, что у кронпринца с документами все в порядке.

Один из совладельцев бара "Нефритовый Будда" Фил Хоган рассказал, что в штате Квинсленд с 1 июля вступил в силу закон, согласно которому все посетители ночных баров должны после 22:00 предоставлять для сканирования документы, удостоверяющие личность. "Это глупый закон, история с принцем - лишь верхушка айсберга, - сказал Хоган, беседуя с журналистами. - Такие ситуации все время происходят с обычными людьми и являются кошмаром для туристов".

Кронпринц Фредерик (наследный принц Дании) прибыл в Брисбен на регату. Его жена кронпринцесса Мэри Датская, в девичестве Мэри Элизабет Дональдсон, является уроженкой Тасмании. Они познакомились в 2000 году в одном из пабов Сиднея.