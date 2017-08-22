Кабмин выделил 150 млн руб. на строительство реабилитационного центра для детей в Ижевске

ТАСС, 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидии на строительство в Ижевске реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями по здоровью. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением Удмуртской Республике предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 150 млн рублей на софинансирование капитальных вложений в строительство в Ижевске Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также, кабмин поручил Минтруду обеспечить в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключение соглашения с высшим исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики о предоставлении субсидии.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 17 августа 2017 года.