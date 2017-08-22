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Кабмин выделил дополнительно 1,5 млрд рублей на обеспечение россиян лекарствами

Общество
22 августа, 7:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что в I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тыс. человек

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ТАСС, 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тыс. человек и составило 3462,98 тыс. человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 17 августа 2017 года.

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