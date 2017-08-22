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Кабмин выделил 4 млрд рублей на закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных

Общество
22 августа, 7:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что эти медикаменты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на лекарственное обеспечение инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минздраву России направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 млрд рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарства включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что выделение дополнительных средств позволит в 2017 году обеспечить антивирусными лекарственными препаратами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, в объемах заявленной потребности.

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