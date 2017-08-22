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Комплексы для выращивания овощей в походных условиях представят на форуме "Армия-2017"

Общество
22 августа, 11:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Разработчики убеждены, что продукцию фитокомплекса не отличить от овощей, выращенных в плодородном открытом грунте

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© Наталия Михальченко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые разработали портативные фитотехкомплексы для выращивания овощей и зелени в походных условиях. Разработку представят во вторник на форуме "Армия-2017", сообщила корреспонденту ТАСС руководитель проекта, научный сотрудник Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова.

"Мы разработали портативный фитотехкомплекс с автономной энергоустановкой, позволяющий выращивать продукцию в закрытых помещениях любого объема. Сочетание натриевых и светодиодных ламп, позволило добиться соответствия освещения солнечному спектру, а вкус готовой продукции не отличить от овощей, выращенных в открытом грунте в Волгоградской и Астраханской областях. Сегодня мы покажем результат своей работы на форуме "Армия-2017", - сказала она.

В последний год ученые объединили усилия с промышленными партнерами - заводом "Авангард", предприятиями "Полигон" и "О2 Световые системы". Разработки предназначены прежде всего для регионов Крайнего Севера, полярных станций, кораблей Военно-морского флота, буровых станций, куда достаточно сложно завезти свежие овощи. Также созданная институтом технология, по словам Пановой, "была бы незаменима в случае экстремальных ситуаций, например, крупного извержения вулкана", когда выброс вулканического пепла может привести к значительному снижению солнечной энергии, вследствие чего могут быть потеряны несколько урожаев подряд.

"Грунт в фитотехкомплексе заменяет небольшое количество специально переработанного торфа для размещения корневой системы растений. Применяем капельный полив с использованием питательных растворов", - уточнила Панова.

Испытано на себе

В институте разработано три основных типа установок - для длинностебельных лианоподобных растений (огурцы, некоторые сорта и гибриды томатов), для культур, не превышающих полутораметровой высоты (цветы, перцы, кабачки, тыква, капуста) и для низкорослых культур, не выше 40 сантиметров (зелень, лекарственные травы, пряности), которые располагают в несколько ярусов на полках. Эти типы установок могут комбинироваться в зависимости от задач заказчика или размеров помещения. По словам Пановой, Агрофизический институт работает над оптимизацией энергозатрат совместно с Институтом микроэлектроники РАН.

Такой огород, который плодоносит круглый год, по ее словам, можно разместить в гараже, ангаре или на полярной станции. "Главная цель научной работы - добиться в искусственных условиях такого же качества плодов и витаминно-минерального состава, что и в открытом грунте в южных регионах страны. И это получается. Наши помидоры и огурцы не уступают по вкусу и аромату выращенным в Волгограде или Астрахани, где интенсивность лучистой энергии очень велика", - отметила Панова.

Разработанный в институте прототип биофабрики в закрытом грунте уже обеспечивает бесплатно свежими овощами коллектив института из 200 человек. "Мы исследуем качества полученных плодов - томатов, огурцов, зеленных культур - петрушки, сельдерея, укропа, фенхеля, а также кабачков, тыквы, капусты, а затем раздаем плоды коллективу института. За год с одного квадратного метра мы собираем 300 кг огурцов, 100 кг томатов, 90 кг зелени. Огурцы дают шесть урожаев в год, томаты - четыре, зеленные культуры - от 12 до 24", - рассказала собеседница агентства.

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