Число безработных в РФ за прошлую неделю сократилось до 785 тыс. человек

"КамАЗ" и турецкая Tirsan Kardan намерены производить в России карданные валыНовости партнеров 22 августа, 12:24
Обучение одного школьника в городе обойдется бюджету Подмосковья в 73 тыс. рублейОбщество 22 августа, 12:21
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 12:20
Число ДТП вблизи школ в Свердловской области за три года снизилось на 40%Новости Урала 22 августа, 12:14
Боксер Пулев договорился о поединке с чемпионом мира Джошуа в Кардиффе 28 октябряСпорт 22 августа, 12:13
Суд арестовал напавшего на прохожих в ТуркуМеждународная панорама 22 августа, 12:07
ФК "Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезонаСпорт 22 августа, 11:58
НАТО поддержала новую стратегию США по Южной Азии и АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 11:41
СК расследует гибель пауэрлифтера Драчева как убийствоПроисшествия 22 августа, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за неделю снизилась на 0,5% и составила почти 785 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба Минтруда.
"С 9 по 16 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,5% и составила 784 561 человек. Годом ранее этот показатель составлял 927 671 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным министерства, снижение числа безработных произошло в 60 регионах страны. Наибольшее наблюдалось в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Псковской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Московской областях, республиках Алтай, Коми, Удмуртской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области.
При этом в 19 регионах Минтруд отмечает рост численности безработных. Наибольшее увеличение произошло в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашской Республике.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила чуть более 140 тысяч человек, сообщает Минтруд.