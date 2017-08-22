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Число безработных в РФ за прошлую неделю сократилось до 785 тыс. человек

Общество
22 августа, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

По данным пресс-службы Минтруда, годом ранее этот показатель составлял 927,7 тыс. человек

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за неделю снизилась на 0,5% и составила почти 785 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба Минтруда.

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"С 9 по 16 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,5% и составила 784 561 человек. Годом ранее этот показатель составлял 927 671 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным министерства, снижение числа безработных произошло в 60 регионах страны. Наибольшее наблюдалось в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Псковской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Московской областях, республиках Алтай, Коми, Удмуртской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

При этом в 19 регионах Минтруд отмечает рост численности безработных. Наибольшее увеличение произошло в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашской Республике.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила чуть более 140 тысяч человек, сообщает Минтруд.

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