В Ставрополе на праздновании Дня флага исполнили гимн России в форме жестового пения

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СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Представители общества глухих и воспитанники специальной школы № 21 в форме жестового пения исполнили гимн страны на праздновании Дня Государственного флага РФ в городе Ставрополе. Жестовую песню на большой сцене в краевой столице исполняли впервые, сообщил ТАСС сурдопереводчик городского отделения Всероссийского общества глухих Армен Мкртчян.
"Девушки из школы уже учили гимн, но жесты они изучали с видеосъемок. Мы друг друга исправляли - они нас научили синхронности и мягкости, а мы слегка исправили жесты - там были другие смыслы, мы сделали ближе к тексту. К синхронности мы пришли только два дня назад, это было первое исполнение жестовой песни в городе, надеемся, что такие выступления будут и дальше", - пояснил он.
"Каждый человек должен иметь внутри себя основу, мы должны уважать родителей, давать будущее своим детям. Наша страна - это наш флаг, гимн, герб, наш президент и огромная история. Сегодня день, когда мы вспоминаем то, на чем основана наша страна - на вере, свободе и воле", - сказал со сцены губернатор края Владимир Владимиров.
День Государственного флага РФ празднуется во всех регионах страны, в российских городах жители будут создавать "живые" флаги, выкладывать их из бумаги, ткани и шерсти, а также совершат автопробеги на автомобилях белого, синего и красного цветов.