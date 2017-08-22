Собянин наградил отличившихся сотрудников центра "Мои документы" в честь шестилетия МФЦ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма и денежные награды группе из 26 наиболее отличившихся сотрудников центра "Мои документы". Церемония была приурочена к шестилетию создания многофункциональных центров (МФЦ) предоставления госуслуг "Мои документы", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня каждый москвич знает, что такое МФЦ. 90% из них считают, что служба работает на "хорошо" и "отлично". Это большое дело, которое вы сделали. Поздравляю вас от имени москвичей и правительства Москвы, благодарю вас за повседневную работу", - отметил градоначальник.

Первый современный МФЦ был открыт в столице 22 августа 2011 года. В настоящее время в Москве действует 127 центров "Мои документы", которые обслуживают 125 районов города, а также Новомосковского и Троицкого административных округов. Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, в команде центров "Мои документы" работают порядка 7 тыс. сотрудников, более 80% из которых являются жителями Москвы.

В 2016 году центры "Мои документы" оказали более 25 млн госуслуг. Ежедневно их посещают более 70 млн человек. "Среднее время ожидания приема специалистов составляет 3 минуты, это самые короткие очереди за получением госуслуг в мире. Для сравнения, в аналогичных центрах в Хельсинки время ожидания составляет 5 минут, в Мадриде - 5,5 минуты", - пояснили в пресс-службе.

В 2017 в нескольких центрах было также запущено несколько пилотных проектов по предоставлению услуг военного комиссариата, оформлению и замене водительских удостоверений, постановке на учет в налоговом органе, приему налоговых деклараций, комплексному оформлению документов в связи с жизненными ситуациями.

В мае-июне текущего года центры стали одной из площадок для голосования жителей по вопросу включения их домов в проект программы реновации жилфонда. Тогда в МФЦ в общей сложности было принято 212 тыс. заявлений.