Количество незаконных рекламных конструкций сократилось в Подмосковье в 6,5 раз с марта

КРАСНОГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Московской области смогли сократить количество незаконных рекламных конструкций в 6,5 раз с марта текущего года. Всего с 2013 года в регионе насчитывалось почти 8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил на заседании правительства региона первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

"Отчетный период с 28 марта по 22 августа текущего года. За неполные пять месяцев количество незаконных рекламных конструкций сократилось в 6,5 раз - на 2118 конструкций", - сказал Менчук, уточнив, что на данный момент на территории Московской области насчитывается 379 незаконных рекламных конструкций.

Он добавил, что по состоянию на 22 августа в 29 муниципалитетах Подмосковья полностью отсутствую незаконные рекламные конструкции. Пять муниципалитетов - Ленинский Лотошинский, Серпуховский, Солнечногорский районы и городской округ Кашира - находятся в красной зоне по количеству размещенных рекламных конструкций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона не допустят распространение на территории региона незаконных рекламных конструкций.