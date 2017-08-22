Пользователи проездного "Стрелка" смогут пополнить его через Apple или Android Pay

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разработчики приложения для смартфонов единой транспортной карты Московской области "Стрелка" добавили возможность пополнять проездной через системы мобильного банкинга Apple или Android Pay. Об этом сообщили в пресс-службе проекта карты "Стрелка" во вторник.

"Более 80% всех пополнений "Стрелки" совершается онлайн, мы пошли в сторону увеличения этой доли, подключив возможность оплаты с помощью Apple Pay и Android Pay", - процитировала пресс-служба директора по маркетингу и коммуникациям предприятия Алексея Фролова.

Кроме того, в приложении появилась возможность сделать выписку расходов и пополнений по карте. Это упростит взаиморасчет с работодателем по рабочим поездкам, отметили представители проекта.

Проект единой транспортной карты

Правительство Московской области начало реализовывать проект по созданию единой транспортной карты Подмосковья в 2014 году. Оператором проекта на конкурсной основе стала дочерняя структура "Универсальной электронной карты" (УЭК). Ранее подобные инфраструктурные изменения в России осуществлялись за счет бюджета.

Проект рассчитан на семь лет, до 2021 года. За это время специально созданная УЭК компания "Единая транспортная карта" (ЕТК) должна сформировать единую систему общественного транспорта в Московской области, обеспечить поступление оперативной и достоверной информации о пассажирских перевозках и прозрачный контроль оплаты проезда за счет снижения доли наличных средств.

ЕТК также должна внедрить современные автоматизированные технологии контроля пассажиропотока и оплаты проезда на общественном транспорте и интегрировать структуру с другими транспортными системами для возможности оплаты проезда универсальной картой на общественном транспорте других регионов.

Сейчас "Стрелку" используют 1,8 млн человек. Транспортная карта принимается во всех видах общественного транспорта Подмосковья. На проездной можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.