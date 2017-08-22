Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пользователи проездного "Стрелка" смогут пополнить его через Apple или Android Pay

Общество
22 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Кроме того, в приложении для транспортной карты теперь можно сделать выписку расходом и пополнений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСC

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разработчики приложения для смартфонов единой транспортной карты Московской области "Стрелка" добавили возможность пополнять проездной через системы мобильного банкинга Apple или Android Pay. Об этом сообщили в пресс-службе проекта карты "Стрелка" во вторник.

"Более 80% всех пополнений "Стрелки" совершается онлайн, мы пошли в сторону увеличения этой доли, подключив возможность оплаты с помощью Apple Pay и Android Pay", - процитировала пресс-служба директора по маркетингу и коммуникациям предприятия Алексея Фролова.

Кроме того, в приложении появилась возможность сделать выписку расходов и пополнений по карте. Это упростит взаиморасчет с работодателем по рабочим поездкам, отметили представители проекта.

Проект единой транспортной карты

Правительство Московской области начало реализовывать проект по созданию единой транспортной карты Подмосковья в 2014 году. Оператором проекта на конкурсной основе стала дочерняя структура "Универсальной электронной карты" (УЭК). Ранее подобные инфраструктурные изменения в России осуществлялись за счет бюджета.

Проект рассчитан на семь лет, до 2021 года. За это время специально созданная УЭК компания "Единая транспортная карта" (ЕТК) должна сформировать единую систему общественного транспорта в Московской области, обеспечить поступление оперативной и достоверной информации о пассажирских перевозках и прозрачный контроль оплаты проезда за счет снижения доли наличных средств.

ЕТК также должна внедрить современные автоматизированные технологии контроля пассажиропотока и оплаты проезда на общественном транспорте и интегрировать структуру с другими транспортными системами для возможности оплаты проезда универсальной картой на общественном транспорте других регионов.

Сейчас "Стрелку" используют 1,8 млн человек. Транспортная карта принимается во всех видах общественного транспорта Подмосковья. На проездной можно записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, мэр столицы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
7
Мэр Москвы: улица Сретенка получила второе рождение
14
В Москве прошел третий Международный фестиваль фейерверков
19
Более 100 реконструкторов приняли участие в Гумбинненском фестивале под Калининградом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
США отправили на Украину первую партию угля
3
Почему задержали директора "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
6
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
7
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама