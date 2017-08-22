В Госдуму внесен законопроект о сроках обращения Героев РФ за ежемесячной выплатой

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло во вторник в Госдуму законопроект, который устанавливает сроки подачи заявления на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается установить единый срок обращения за ЕДВ для Героев и членов их семей - по 31 декабря текущего года включительно. При этом назначение ЕДВ всем будет производиться с 1 января года, следующего за годом подачи заявления о назначении ЕДВ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, отмечается, что для членов семей умерших (погибших) Героев РФ, которым это звание присвоено посмертно, инициативой предусматривается "особый порядок установления ЕДВ при первичном обращении". Так, члены семей погибших героев РФ будут получать выплату уже со следующего месяца после подачи заявления на ее получение.