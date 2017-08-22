Депутаты усилят состав мобильных групп по борьбе со свалками в Подмосковье

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы присоединятся к антимусорной кампании в Подмосковье, которая началась в регионе в августе. Об этом сообщил во вторник председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания правительства области.
"Все депутаты регионального парламента также войдут в состав данных мобильных групп", - приводит его слова пресс-служба Мособлдумы.
Брынцалов добавил, что парламентарии начнут участвовать в антимусорных рейдах с 26-27 августа. Депутаты уже выяснили из обращений жителей, по каким адресам необходимо провести проверку.
Власти Московской области инициировали антимусорную кампанию на фоне опасений жителей отдельных муниципалитетов региона, что закрытие трех мусорных полигонов в области в 2017 году может привести к росту незаконных свалок. Свой контроль на подведомственных участках усилили комитет лесного хозяйства и Министерство экологии и природопользования региона. Также впервые в эту работу включились дорожные службы. Патрульные группы сформировали из представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор" и активистов Общероссийского народного фронта.
Дополнительно к этому региональные чиновники предложили жителям Подмосковья включиться в кампанию и выкладывать под хештегом #свиньЯ? фото и видео как кто-то сваливает мусор в неположенном месте.
Так, за выходные 19-20 августа и утро понедельника 21 августа мобильные группы зафиксировали 14 случаев несанкционированного выброса мусора, сообщили ранее в Минтрансе области. По факту нарушений было составлено восемь протоколов. Стоимость штрафа для физического лица за свал отходов в неположенном месте составляет до 5 тыс. рублей.