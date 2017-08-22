Врачи в Самаре добились принудительного лечения ВИЧ-инфицированного ребенка

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Врачи в Самаре впервые в России добились судебного решения о принудительном лечении ВИЧ-инфицированного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД.

"Мать ВИЧ-инфицированного малолетнего ребенка, вопреки рекомендациям врача, отказывалась от наблюдения ребенка у врачей и его лечения. Суд в Самаре по иску Минздрава и прокуратуры региона обязал мать обеспечить лечение ребенка. Это первый в России подобный случай совместной судебной победы врачей и правоохранителей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в самарском СПИД-центре, врачи нередко сталкиваются с ситуациями, когда родители ВИЧ-инфицированного ребенка отказываются от лечения.

"Все подобные ситуации с отказом от лечения заканчиваются одинаково - смертью ребенка. Если не отказываться от лечения, у ребенка есть шанс прожить нормальную продолжительную жизнь", - подчеркнули в пресс- службе.