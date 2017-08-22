Школьники Москвы получат по 1 млн рублей за "золото" на международных олимпиадах

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Школьники Москвы, которые в этом году завоевали призовые места на международных олимпиадах, получат гранты в миллион, 500 тыс. и 250 тыс. рублей, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"Половина сборной школьников для участия в международных олимпиадах сформирована за счет московских учащихся. Мы должны ценить ребят, которые вкладывают столько труда и талантов. Предлагается выделить гранты победителям международных олимпиад. Золотым призерам по миллиону рублей, серебряным - по 500 тыс., бронзовым - по 250 тыс.", - сказал Собянин на заседании президиума правительства Москвы.
По его словам, в этом году столичные школьники завоевали четыре золотые, семь серебряных и три бронзовых медали на международных интеллектуальных состязаниях.
На 47-й Международной олимпиаде по физике IPhO, проходившей с 16 по 24 июля 2017 года в Джокьякарте, Индонезия, российские школьники завоевали пять золотых медалей. В интеллектуальном состязании участвовали 424 ученика из 88 стран. Золото, в частности, получил Дмитрий Плотников, выпускник московской школы №1329 (до 10 класса учился в школе №1303, до нее ходил в школу №1524).