Власти Москвы намерены создать кадровый резерв управленцев в медицине

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичные власти запустят городской проект для формирования кадрового состава из управленцев в сфере медицины, для первого этапа планируется привлечь 5 тыс. участников. Об этом во вторник сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании президиума в городской мэрии.

Он отметил, что одним из приоритетов департамента сегодня является укрепление кадрового состава в московских медучреждениях. Поэтому ведомство запускает проект под названием "Лидер.Мед" для последующего замещения таких должностей, как главный врач, заместитель главного врача и заведующий структурным подразделением в медучреждениях Москвы. В нем могут принять участие специалисты, которые разделяют цели модернизации столичного здравоохранения и чувствуют в себе силы к работе на руководящей должности.

"Работа начнется с сентября. Планируем привлечь 5 тыс. участников к онлайн-тестированию, далее отберем 1 тыс. лучших специалистов, проведем очные встречи, и из 300 оставшихся человек будет сформирован кадровый резерв", - сказал Хрипун.

По его словам, сотрудники департамента будут оценивать не только уровень образования и управленческие компетенции кандидатов, но и их личные качества, а также мотивацию в работе в сфере здравоохранения.