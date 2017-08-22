Власти Москвы намерены создать кадровый резерв управленцев в медицине

Футболист Прудников близок к подписанию контракта с "Анжи"Спорт 22 августа, 15:29
Ученые открыли новый механизм регенерации печениНаука 22 августа, 15:23
Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемымПроисшествия 22 августа, 15:21
FIS считает справедливым решение CAS об увеличении дисквалификации лыжницы ЙохаугСпорт 22 августа, 15:19
Источник: Серебренников не признает вину в организации хищения 68 млн рублейПроисшествия 22 августа, 15:18
Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПКАрмия и ОПК 22 августа, 15:18
Калягин лично поручился за СеребренниковаПроисшествия 22 августа, 15:17
ПАК ДП в будущем может стать беспилотнымАрмия и ОПК 22 августа, 15:08
СБР: Королькевич консультирует сборную России по биатлону, в тренерский штаб он не входитСпорт 22 августа, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Столичные власти запустят городской проект для формирования кадрового состава из управленцев в сфере медицины, для первого этапа планируется привлечь 5 тыс. участников. Об этом во вторник сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании президиума в городской мэрии.
Он отметил, что одним из приоритетов департамента сегодня является укрепление кадрового состава в московских медучреждениях. Поэтому ведомство запускает проект под названием "Лидер.Мед" для последующего замещения таких должностей, как главный врач, заместитель главного врача и заведующий структурным подразделением в медучреждениях Москвы. В нем могут принять участие специалисты, которые разделяют цели модернизации столичного здравоохранения и чувствуют в себе силы к работе на руководящей должности.
"Работа начнется с сентября. Планируем привлечь 5 тыс. участников к онлайн-тестированию, далее отберем 1 тыс. лучших специалистов, проведем очные встречи, и из 300 оставшихся человек будет сформирован кадровый резерв", - сказал Хрипун.
По его словам, сотрудники департамента будут оценивать не только уровень образования и управленческие компетенции кандидатов, но и их личные качества, а также мотивацию в работе в сфере здравоохранения.