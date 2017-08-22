Энергетики Москвы приступили к испытаниям тепловых сетей перед новым отопительным сезоном

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МОСКВА, 22 августа./ТАСС/. Столичные энергетики приступили к финальному этапу работ по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону - испытаниям сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ПАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания).
"МОЭК" в соответствии с графиком подготовки к предстоящему отопительному периоду приступило к испытаниям сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя. Температурным испытаниям будут подвергнуты более 8 тыс. км тепловых сетей", - уточнили в пресс-службе.
Во время проведения испытаний теплоноситель в магистрали нагревается до 130 градусов. Благодаря этому в сетях выявляются потенциально слабые места и скрытые дефекты, требующие проведения срочного ремонта. Энергетики попросили москвичей быть осторожными в зоне проведения испытаний.
"В дни проведения испытаний жителям столицы надо быть максимально осторожными и внимательными - не приближаться к местам парения, не заходить за установленные ограждения, не оставлять автомобили в местах проведения испытаний", - отметили в пресс-службе.
Температурные испытания тепловых сетей в Москве будут проводиться до 31 августа. Основные мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, связанные с отключением горячей воды у потребителей, планируется завершить 25 августа.