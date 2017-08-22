Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Центральной России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Росгидромет выпустил предупреждение об изменении характера погоды в Центральной России - на смену жаре идет похолодание с дождями, грозой, местами с градом и усилением ветра, сообщили во вторник в метеослужбе.

Метеорологи уточнили, что в ряде регионов изменения произойдут уже 22 - 24 августа. "В Брянской области ожидается сильный дождь, гроза, ветер 16 - 21 м/с, 23 августа в Орловской, Липецкой, Воронежской и Курской областях пройдет сильный дождь, ожидается гроза, град, ветер 15 - 20 м/с (в Липецкой, Воронежской областях - до 23 м/с)",- уточнил представитель метеослужбы.

Кроме того, 23 августа ночью и 24 августа в Тверской, Московской областях ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер 15 - 20 м/с. В четверг, 24 августа, сильный дождь, гроза, ветер 15 - 20 м/с ожидаются в Тамбовской области. В столичном регионе влияние атмосферного фронта с запада начнет ощущаться уже во вторник, 22 августа. В западной части Московской области пройдут кратковременные дожди.

В среду, 23 августа, ожидается облачная погода. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 18 - 20, по области - 15 - 20 градусов, ветер восточный, юго - восточный 5 -10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Днем также ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза, град; температура в Москве составит 24 - 26, по области - от 22 до 27 градусов, ветер восточный, юго-восточный 5 -10 м/с, при грозе порывы 15 - 20 м/с, сообщают синоптики.

Дожди и грозы ожидаются в Москве и в четверг. Температура ночью 14 - 16, по области - от 11 до 16 градусов. Днем станет теплее - в Москве 18 - 20, по области будет от 16 до 21 градуса. Ветер южный 5 - 10 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с.

В пятницу, 25 августа, сохранится дождливая погода, придет похолодание - температура в Москве 10 - 12, по области - 8 -13 градусов. Днем температура в Москве 16 - 18, по области 13 - 18 градусов. Ветер западный 5 - 10 м/с, местами порывы 12 - 17 м/с. Затем вновь потеплеет.