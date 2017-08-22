Сбербанк выделил кредит в 855 млн руб. на реставрацию Дома Наркомфина в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сбербанк выделил кредит в размере 855 млн руб. собственнику Дома Наркомфина в Москве ООО "Лига Прав", говорится в сообщении банка.

"Этот проект уникален для нас по исторической и культурной значимости. Дому Наркомфина будет возвращен его исторический облик, он снова станет жилым", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Олега Смирнова, который отметил, что некоторые площадки отреставрированного здания будут выполнять общественные функции.

Жилой комплекс на Новинском бульваре - так называемый Дом Наркомфина - был построен в 1928-1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов - жилого и коммунального - здание является примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

В 2006 году дом был включен в "Список 100 памятников мировой культуры", находящихся под угрозой уничтожения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника. Реставрация здания началась в июле 2017 года.

Как сообщали в мэрии Москвы, после реставрации крыша Дома Наркомфина станет общественной смотровой площадкой, а реконструкцию объекта планируется завершить в течение двух лет. После благоустройства на территории вокруг здания появится прогулочная зона, а в самом доме разместятся жилые квартиры, столовая и музей.

Проект реставрации

Согласно проекту реставрации, часть первого этажа жилого корпуса, задуманная авторами как свободное пространство с сеткой колонн-опор, будет раскрыта от поздних пристроек. Благодаря этому Дому Наркомфина вернут один из его главных признаков - композицию "дома-корабля". Кроме того, будет восстановлена историческая планировка первого этажа, включая галерею, вестибюльную группу, лестницу.

Будут воссозданы исторические фасады здания. На западном фасаде жилого корпуса, на месте разбираемой поздней пристройки, на всю высоту здания устроят лифтовую шахту из современных несгораемых конструкций. Несущий железобетонный каркас здания отреставрируют в соответствии с конструктивными решениями и оставят без изменений.