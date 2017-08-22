Овсянников: генплан Севастополя будет учитывать интересы каждого жителя города

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заверил, что новый проект Генерального плана Севастополя учтет интересы всех жителей города.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Севастополь 18 августа попросил Овсянникова при утверждении нового генплана развития города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан. Жители города, в частности, опасаются, что их недвижимость будет по генплану изъята без компенсации.

"Для нас принципиально важно, чтобы Генеральный план учитывал интересы каждого севастопольца. Именно на этом и сделал акцент президент Владимир Путин, именно так мы и действуем", - сказал Овсянников во вторник ТАСС, добавив, что сейчас ведется работа над новым проектом генплана, которая продолжится до тех пор, "пока все замечания и предложения, поступившие от горожан, не будут учтены".

Он напомнил, что в ходе публичного обсуждения документа в адрес властей поступило более 9 тыс. обращений от горожан с замечаниями и предложениями, обращения продолжают поступать и сейчас.

"Мы рассмотрели их в рамках работы специально созданной комиссии, и, хотя более 80% замечаний были удовлетворены, я считаю, что этого недостаточно. Поэтому одновременно с публикацией результатов работы согласительной комиссии мы приняли решение остановить процесс принятия Генерального плана Севастополя. Работа над ним показала, что нам предварительно нужно принять ряд принципиальных решений, связанных с установлением границ земель Минобороны РФ, завершить процесс регистрации всех прав собственности горожан", - пояснил Овсянников.

Он заверил, что после создания нового проекта генплана снова будут проведены общественные слушания и только после них документ будет внесен в региональный парламент для принятия.

История вопроса

Действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. Сейчас власти вынесли проект документа на суд общественности, и первые публичные слушания по проекту состоялись в первой половине мая этого года.

Тогда жители города высказали критику в адрес предложенного проекта. Большинство из них касались того, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено.

Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки. Позже власти заявили, что процесс принятия генплана остановлен, а сам документ направлен на доработку.