В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. МВД РФ уточняет правила остановки транспортных средств для проверки документов у водителей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, данный приказ начнет действовать после его регистрации в Минюсте.
"Приказом уточняются основания для остановки транспортных средств и, соответственно, расширяется практика проверки документов у водителей вне стационарных постов ДПС. Данное решение соответствует полномочиям, закрепленным в Федеральном законе "О полиции", и позволит повысить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Приказ МВД России <...> вступит в силу после его регистрации в Минюсте в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.
Также в ведомстве отметили, что места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.
"Приказом предусмотрен ряд норм, которые позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления. В частности, в административный регламент включены положения, касающиеся осуществления сотрудником административных процедур в зоне обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов", - отметили в МВД.
Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой сообщал, что в министерстве отменили приказ, принятый пять лет назад, и запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов.