Аксенов: детдому, воспитанники которого подарили Путину игрушечного тигренка, нужен ремонт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам посещения республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, воспитанники которого на форуме "Таврида" подарили президенту РФ Владимиру Путину игрушечного тигренка, отметил необходимость проведения ремонта учреждения и обустройства спортивной площадки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
В воскресенье на форуме "Таврида" студентка четвертого курса Крымского федерального университета Яна Пойманова вручила главе государства игрушечного тигренка, сделанного воспитанниками центра. В ответ президент поинтересовался, что нужно сделать для этого центра. Та рассказала, что данному учреждению, куда дети попадают временно в ожидании дальнейшего решения о передаче их опекунам или в детдом, требуется, например, косметический ремонт. Президент пообещал поддержку учреждению.
"В ходе осмотра Сергей Аксенов отметил, что уже сейчас можно говорить о необходимости ремонта данного учреждения, а также обустройства спортивной площадки", - говорится в сообщении. По мнению Аксенова, к вопросам развития центра "надо подойти комплексно". Он поручил Министерству образования, науки и молодежи и Министерству спорта Крыма проработать план мероприятий по развитию центра и "доложить о результатах".
"Об итогах поездки и планах по развитию центра Сергей Аксенов доложит Владимиру Путину", - добавили в пресс-службе главы Крыма.