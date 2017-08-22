Путин поручил активнее решать вопросы газификации и экологии в Астраханской области

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил активизировать работу по газификации домов в Астраханской области, а также решить проблему выделения земельных участков многодетным семьям. Такие поручения он дал во время рабочей встречи с главой региона Александром Жилкиным.

"Хочу Вам тоже передать папку с вопросами, которые на "Прямую линию" поступали, - сказал глава государства губернатору. - Посмотрите внимательно, потом доложите мне Ваше видение решения вопросов". "Они, конечно, нелегкие для решения", - признал Путин, отметив, что одна из таких проблем связана с газификацией региона.

Соответствующие сигналы поступили президенту из населенных пунктов Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и других, а также из Ленинского района Астрахани. "Еще на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено, - заявил глава государства. - Посмотрите, потому что нужно - как Вы знаете, с "Газпромом" непросто договариваться, - чтобы труба прошла, синхронизировать и разводку осуществлять до потребителя".

Жилкин отметил, что регион уже газифицирован на 87% и работы продолжаются совместно с "Газпромом". В частности, на севере Астраханской области строится магистральный газопровод.

Что касается выделения земли многодетным семьям, то Жилкин отметил, что юридическое решение этой проблемы в Астрахани уже найдено. "В самом городе земли не найти под 2,5 тысячи заявителей", - пояснил он сложность этого вопроса. "3 тысячи 250", - поправил цифру Путин. "3250 - это вместе с многодетными семьями и другими категориями", - пояснил губернатор. "Мы нашли юридическую основу [решения этой проблемы], - отметил он. - Город сегодня заключил соглашение с двумя муниципальными районами, которые являются в принципе продолжением города Астрахани, и часть земли мы взяли из федерального фонда. До конца года все землю получат".

"Инфраструктуру надо подготовить, иначе это будет нечестно", - добавил Жилкин. "Согласен. Нужно давать то, что можно использовать, - отреагировал президент. - Но это нельзя затягивать". Глава государства поручил решать этот вопрос интенсивнее.

Путин также обратил внимание на необходимость решения проблем, связанных с транспортом и уборкой отходов у Казачьего ерика. "Эта проблема возникла в ноябре прошлого года, когда предыдущий оператор просто искусственно завалил свою компанию и, имея в собственности полигон, которому мы помогали, довел себя до состояния банкротства и бросил рынок, - сообщил губернатор. - Но мы по новому законодательству, которое принято в прошлом году, все процедуры прошли, сегодня новый оператор достаточно стабильный".