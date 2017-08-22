Рособрнадзор предлагает ввести четвертую тему сочинения на ЕГЭ по литературе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), подведомственный Рособрнадзору, предлагает внести несколько изменений в процедуру сдачи экзаменов для 9-х и 11-х классов в 2018 году. В частности, для ЕГЭ по литературе предлагается ввести не три, а четыре темы сочинений. Обсуждения этих нововведений продлятся до 30 сентября, сообщает во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

Проекты документов размещены на сайте ФИПИ.

"В экзаменационной работе по литературе уточнены требования к выполнению двух заданий и введена четвертая тема сочинения", - говорится в пресс-релизе Рособрнадзора.

В экзаменационную работу по физике добавлено одно задание базового уровня, проверяющее знание элементов астрофизики. В работу по химии добавлено одно задание высокого уровня сложности с развернутым ответом. "В экзаменационную работу по русскому языку включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка", - сообщает Рособрнадзор.

Никаких изменений не предполагается в материалах к ЕГЭ по биологии, географии, истории, математике и иностранным языкам.

Как говорится в сообщении, документы, опубликованные на сайте ФИПИ "дают возможность будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году".