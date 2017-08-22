Калининградский зоопарк впервые выпустит в Балтийское море двух тюленей

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КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Калининградский зоопарк впервые выпустит в Балтийское море двух своих питомцев - молодых балтийских тюленей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь зоосада Екатерина Михайлова.
"Разрешение выпустить в море - естественную природную среду тюленей, родившихся в зоопарке в конце февраля - начале марта 2017 года, выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, которая подтвердила хорошее состояние здоровья тюленей - непременное условие для этого", - сказала Михайлова, отметив, что реинтродукция (возвращение в природу) животных будет проведена до конца августа.
Изначально планировалось выпустить в Балтийское море трех тюленей, но в итоге остановились на двух.
Третий питомец оказался слишком привязан к людям, он отправится на постоянное место жительства в Московский зоопарк, отметила собеседница.
Для подготовки к реинтродукции тюленей перевели в отдельное помещение с бассейном. Рацион их питания состоит исключительно из кильки и салаки - видов рыб, обитающих в Балтийском море.
"За животными постоянно ведется скрытое наблюдение, которое показывает, что они подготовлены к самостоятельной жизни: умеют брать рыбу из воды, не беспокоятся в отсутствии человека", - сказала Михайлова.
Перед выпуском тюленей чипируют и установят на ласты специальные яркие пластиковые клипсы - чипы с индивидуальным идентификационным номером животного, по которому можно будет сразу установить его происхождение, а также отслеживать пребывание в естественной среде обитания.
Длинномордый, серый или балтийский тюлень в настоящее время имеет охранный статус "вид, вызывающий наименьшие опасения". По подсчетам ученых, в Балтийском море обитает популяция в 7-8 тыс. животных. Однако в России и в некоторых штатах США он до сих пор является охраняемым видом.
Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт- Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем в 1896 году.
На сегодня Калининградский зоопарк занимает территорию почти в 17 га. В коллекции насчитывается более 2300 животных порядка 300 видов.