Федотов озадачен задержанием Серебренникова

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что к задержанному режиссеру Кириллу Серебренникову не будет применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

"Надеюсь, нашим следственным органам хватит мудрости не доводить дело до взятия режиссера под стражу. Ничего, кроме скандала, это не вызовет", - говорится в комментарии Федотова, опубликованном на официальном сайте СПЧ.

Глава СПЧ признался, что озадачен задержанием Серебренникова. "Я весьма озадачен догнавшем меня на Сахалине сообщением о задержании режиссера Кирилла Серебренникова", - сказал он. Федотов также напомнил о позиции руководства страны, которое считает "обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия предприниматели не будут заключены под стражу".