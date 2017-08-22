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Более 213 тыс. жителей ЯНАО сделают прививку против гриппа в 2017 году

Общество
22 августа, 15:49 UTC+3

Кампания продлится до 31 октября, прививки в первую очередь сделают детям

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ТАСС, 22 августа. Более 213 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в том числе более 101 тыс. детей, сделают прививку против гриппа в 2017 году, сообщает во вторник пресс-служба окружного правительства.

Население ЯНАО, согласно официальным данным, сейчас составляет более 530 тыс. человек.

"В ЯНАО начались профилактические мероприятия по вакцинации населения арктического региона против гриппа. По информации окружного департамента здравоохранения, в нынешнем году защиту от гриппа на Ямале получат более 213 тыс. человек, в том числе более 101 тыс. детей. Прививочная кампания продлится до 31 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прививки в первую очередь делают детям с шестимесячного возраста, воспитанникам детских садов, школьникам и студентам, социальным работникам, коллективам медицинских и образовательных учреждений, работникам общественного транспорта.

Вакцинацию проходят также беременные женщины, военнослужащие и призывники, пенсионеры старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины и граничит с Ненецким автономным округом, Республикой Коми, с Ханты-Мансийским автономным округом, с Красноярским краем. Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за Полярным кругом

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