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Девятиметровый триколор пронесли в Волгоградской области в День флага России

Общество
22 августа, 15:24 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, августа. /ТАСС

В шествии участвовали депутаты, общественники, представители трудовых коллективов, студенты и школьники

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ВОЛГОГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Центральным событием Дня флага России в городе Камышине Волгоградской области стало торжественное шествие с девятиметровым триколором, сообщил ТАСС пресс-секретарь исполнительного комитета Волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Волокитин.

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Ответы - в спецпроекте ТАСС

"В рамках партийного проекта "Гражданский университет" и "Историческая память", в городе Камышине сегодня прошла акция "Во флаге - слава страны", приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации. Центральным событием праздника стало торжественное шествие с девятиметровым российским триколором", - сказал Волокитин.

По его словам, в шествии участвовали депутаты различных уровней, общественники, представители трудовых коллективов, студенты, школьники. В рамках акции волонтеры раздавали горожанам листовки с историей российского триколора.

"Это важный государственный праздник, который сплачивает страну. Он стал связующей нитью между нашим настоящим и прошлым. Молодые россияне должны унаследовать от старшего поколения уважительное отношение к символам государства - флагу, гербу и гимну страны", - отметил глава администрации Камышина Станислав Зинченко, обратившись к участникам акции.

Бело-сине-красный флаг впервые обрел державный статус более трехсот лет назад. После распада Советского Союза триколор был восстановлен в качестве государственного флага Российской Федерации, а с 1994 года в России стали отмечать его возвращение как государственный праздник.

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