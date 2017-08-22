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Столичное ГУ МЧС предупреждает о риске возникновения пожаров из-за жары

Общество
22 августа, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что в такую погоду на территории города строго запрещено разведение открытого огня

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предупреждение о риске возникновения пожаров из-за жары в Москве распространил столичный главк МЧС. Как уточнили в пресс-службе главка, в жару на территории города строго запрещено разведение открытого огня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет 23 августа местами в Москве сохранится жаркая погода в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров. Согласно статистике, основной причиной возгораний в летний период остается несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

"Мангалы, жаровни, решетки и барбекю разрешено устанавливать только в границах пикниковых точек. В городе оборудовано свыше 250 таких мест. С информацией о местах расположения пикниковых точек можно ознакомиться на официальных сайтах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектур административных округов", - отметили в главке.

Также спасатели напомнили, что категорически запрещено купаться вне специально оборудованных мест и в состоянии алкогольного опьянения, также запрещено оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

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