Столичное ГУ МЧС предупреждает о риске возникновения пожаров из-за жары

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предупреждение о риске возникновения пожаров из-за жары в Москве распространил столичный главк МЧС. Как уточнили в пресс-службе главка, в жару на территории города строго запрещено разведение открытого огня.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет 23 августа местами в Москве сохранится жаркая погода в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров. Согласно статистике, основной причиной возгораний в летний период остается несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
"Мангалы, жаровни, решетки и барбекю разрешено устанавливать только в границах пикниковых точек. В городе оборудовано свыше 250 таких мест. С информацией о местах расположения пикниковых точек можно ознакомиться на официальных сайтах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и префектур административных округов", - отметили в главке.
Также спасатели напомнили, что категорически запрещено купаться вне специально оборудованных мест и в состоянии алкогольного опьянения, также запрещено оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.