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Филипп Киркоров запустил в соцсетях флешмоб ко Дню флага России

Общество
22 августа, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Инициативу уже поддержали певица Нюша, боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети

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Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров запустил в социальных сетях флешмоб "СобериЦветаФлага" ко Дню Государственного флага РФ. Соответствующее послание певец опубликовал на персональной странице в сети Instagram.

"Мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника. Не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета. К примеру, есть они и в… декорациях шоу "Я", - написал Киркоров, опубликовав видео с поздравлением из Керчи, где сейчас находится на гастролях.

Выступление шоу «Я» в городе-герое Керчи, в родном Крыму совпало с Днем государственного флага России С этими цветами у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний. Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards. И мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника — не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета ⚪️ К примеру, есть они и в… декорациях шоу «Я»! Поздравляю вас с днем российского флага! А эстафету #СобериЦветаФлага передаю тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) состязаний — популярному комментатору и ведущему @matchtv_channel Дмитрию Губерниеву @guberniev_dmitry. Подключайтесь и вы!

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Певец отметил, что "у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний", связанных с российским триколором.

СПЕЦПРОЕКТ

Что означают цвета триколора и где его впервые подняли

Ответы - в спецпроекте ТАСС

"Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards", - заметил он.

Киркоров передал эстафету "тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) - Дмитрию Губерниеву".

Флешмоб уже поддержали знаменитости, в числе которых певица Нюша (Анна Шурочкина), боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети.

Праздничные акции проходят также в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Их пользователи могут поздравить друзей в формате видеотрансляции и VK Stories, примерив специальные виртуальные маски, и отправить бесплатные тематические стикеры.

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Персоны
Киркоров, Филипп Бедросович
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