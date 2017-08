Филипп Киркоров запустил в соцсетях флешмоб ко Дню флага России

Выступление шоу «Я» в городе-герое Керчи, в родном Крыму совпало с Днем государственного флага России С этими цветами у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний. Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards. И мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника — не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета ⚪️ К примеру, есть они и в… декорациях шоу «Я»! Поздравляю вас с днем российского флага! А эстафету #СобериЦветаФлага передаю тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) состязаний — популярному комментатору и ведущему @matchtv_channel Дмитрию Губерниеву @guberniev_dmitry. Подключайтесь и вы!

