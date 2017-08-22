Филипп Киркоров запустил в соцсетях флешмоб ко Дню флага России

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народный артист России Филипп Киркоров запустил в социальных сетях флешмоб "СобериЦветаФлага" ко Дню Государственного флага РФ. Соответствующее послание певец опубликовал на персональной странице в сети Instagram.
"Мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника. Не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета. К примеру, есть они и в… декорациях шоу "Я", - написал Киркоров, опубликовав видео с поздравлением из Керчи, где сейчас находится на гастролях.
Выступление шоу «Я» в городе-герое Керчи, в родном Крыму совпало с Днем государственного флага России С этими цветами у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний. Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards. И мне пришла в голову идея запустить флешмоб в честь праздника — не у каждого из нас есть под рукой флаг, но если посмотреть по сторонам, где бы мы ни находились, мы обязательно найдем его цвета ⚪️ К примеру, есть они и в… декорациях шоу «Я»! Поздравляю вас с днем российского флага! А эстафету #СобериЦветаФлага передаю тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) состязаний — популярному комментатору и ведущему @matchtv_channel Дмитрию Губерниеву @guberniev_dmitry. Подключайтесь и вы!
Певец отметил, что "у каждого из нас есть масса приятных и волнительных воспоминаний", связанных с российским триколором.
"Мне самому нередко выпадала честь не только выступать в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде и чемпионатах мира, на государственных праздниках и международных событиях, но и представлять страну на таких площадках, как Eurovision Song Contest и World Music Awards", - заметил он.
Киркоров передал эстафету "тому, кто громче всех в нашей стране радуется, когда наш триколор поднимается над пьедесталами всех важнейших спортивных (и не только спортивных, учитывая наш евровизионный опыт) - Дмитрию Губерниеву".
Флешмоб уже поддержали знаменитости, в числе которых певица Нюша (Анна Шурочкина), боксер Григорий Дрозд, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева, а также другие пользователи соцсети.
Праздничные акции проходят также в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Их пользователи могут поздравить друзей в формате видеотрансляции и VK Stories, примерив специальные виртуальные маски, и отправить бесплатные тематические стикеры.