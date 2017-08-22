Зураб Церетели хочет создать новый вуз для скульпторов и художников

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Институт исполнительского мастерства для скульпторов и художников может появиться в Москве. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
"Я хочу создать институт исполнительского мастерства, в котором объединились бы все забытые дисциплины из области скульптуры и живописи. Уже выкупил пятиэтажный дом в Кривоколенном переулке. Большое здание - 7 тыс. кв. м ", - сказал Церетели.
По его мнению, потребность в таком вузе возникла из-за того, что многие дисциплины в художественных институтах упразднились.
"Средние учебные заведения уже не готовят мастеров-исполнителей в области скульптуры, монументальной живописи, печатной графики, декоративно-прикладного искусства. Утрачены художественные и производственные базы Союзов художников и Всесоюзного художественно-производственного комбината им. Вучетича, а также Мытищинского завода художественного литья. Раньше скульпторов отправляли на эти производства, чтобы они проходили там практику, а сейчас у выпускников такой возможности нет", - пояснил собеседник ТАСС.
Церетели уже подготовил концепцию нового института и даже купил специальные станки для шелкографии и литографии.
"Теперь нужно только получить соответствующее постановление правительства РФ и провести реставрацию этого здания" , - сказал скульптор.