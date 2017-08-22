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В Оренбургской области пройдет студенческая Паралимпиада по профессиональному мастерству

Общество
22 августа, 16:15 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 22, августа. /ТАСС

Студенты будут соревноваться в ремонте и обслуживании автомобилей, поварском, кондитерском деле и в документационном обеспечении

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ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Паралимпиада профмастерства среди студентов пройдет в Оренбургской области в сентябре, сообщил во вторник глава Оренбургской области Юрий Берг.

"В сентябре мы проведем первый региональный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" среди студентов с инвалидностью по пяти компетенциям", - сказал он на областном августовском совещании работников образования.

Студенты будут соревноваться в портновском мастерстве, в ремонте и обслуживании автомобилей, поварском, кондитерском деле и в документационном обеспечении управления и архивоведения.

По словам губернатора, в области на базе Оренбургского автотранспортного колледжа создана площадка, обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

"За всеми этими мерами стоит решение главной задачи - создание современной системы профессионального образования и воспитания, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров", - добавил губернатор.

"Абилимпикс" - олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов, название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году.

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