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МЧС допустило к учебному году все образовательные учреждения Хакасии

Общество
22 августа, 16:35 UTC+3 ТАСС

Нарушений не выявлено ни в одном из 446 образовательных учреждениях республики

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ТАСС, 22 августа. Все объекты образования Хакасии готовы к учебному году с точки зрения пожарной безопасности. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В Хакасии завершена проверка объектов системы образования перед началом нового учебного года. К эксплуатации допущены все школы и учреждения", - сказали в пресс-службе.

Инспекторы МЧС проверили пожарную автоматику, огнетушители, пути эвакуации, пожарный водопровод, инструкции и другое. Во всех 446 образовательных учреждениях республики нарушений не выявлено, отметили в главке министерства.

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