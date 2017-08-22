МЧС допустило к учебному году все образовательные учреждения Хакасии

ТАСС, 22 августа. Все объекты образования Хакасии готовы к учебному году с точки зрения пожарной безопасности. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В Хакасии завершена проверка объектов системы образования перед началом нового учебного года. К эксплуатации допущены все школы и учреждения", - сказали в пресс-службе.

Инспекторы МЧС проверили пожарную автоматику, огнетушители, пути эвакуации, пожарный водопровод, инструкции и другое. Во всех 446 образовательных учреждениях республики нарушений не выявлено, отметили в главке министерства.